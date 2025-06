Cade in mountain bike sul sentiero dei Colli | paura per un sessantenne

Un pomeriggio di svago tra i suggestivi colli Euganei si è trasformato in un momento di paura per un sessantenne caduto durante una pedalata in mountain bike. Quel sentiero, noto per la sua bellezza, ha rischiato di diventare teatro di una tragedia, ma grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, si spera che la sua avventura si concluda nel miglior modo possibile. La sicurezza deve sempre essere al primo posto, anche tra le meraviglie della natura.

Doveva essere un pomeriggio di allenamento tra le bellezze dei colli Euganei, ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un ciclista amatore che insieme ad un gruppo di amici si è avventurato tra i sentieri. Attorno alle 21 di ieri sera 26 giugno è scattato l'allarme al 118 per un uomo di 60. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

