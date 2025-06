Cade dal tetto di una ditta | paura per un uomo trasferito in elisoccorso

Un incidente grave scuote Castelfiorentino: un uomo di 65 anni, caduto dal tetto di una ditta di falegnameria abbandonata, è stato soccorso in condizioni critiche. La sua vita ora pende da un filo, trasferito urgentemente in elisoccorso per le ferite riportate. Un episodio che evidenzia quanto possa essere pericoloso il lavoro o l'atto di esplorare ambienti isolati. Vediamo insieme come si è evoluta questa drammatica vicenda.

Castelfiorentino, 27 giugno 2025 - Brutto incidente nella mattina di venerdì 27 giugno alle 8.34 in via Niccoli. Un uomo di 65 anni è caduto dal tetto di una ditta di falegnameria chiusa da tempo. La richiesta d'aiuto al 118 è stata immediata con l'arrivo sul posto del personale della Misericordia, dei vigili del fuoco e degli operatori della Medicina del lavoro. I sanitari hanno trovato l'uomo privo di sensi e hanno deciso per il suo trasferimento in elisoccorso al Cto di Careggi per le gravi ferite riportate. Il 65enne è stato ricoverato in codice rosso: al vaglio la dinamica dell'incidente, al momento non si è esclude che la caduta possa essere stata legata a un malore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade dal tetto di una ditta: paura per un uomo, trasferito in elisoccorso

