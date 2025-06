Cade dal monopattino soccorso da alcuni operai in un cantiere

In un pomeriggio qualunque, lungo via Bentelli a Sant’Antonio, un conducente di monopattino elettrico ha vissuto un momento di paura cadendo improvvisamente sull’asfalto. Fortunatamente, alcuni operai di un cantiere nelle vicinanze si sono prontamente attivati per soccorrerlo e chiamare i soccorsi. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla sicurezza sulle strade e nei cantieri, soprattutto in città.

Intorno alle 19 lungo via Bentelli a Sant’Antonio il conducente di un monopattino elettrico è improvvisamente caduto accidentalmente sull'asfalto. Ad accorgersi di quanto successo alcuni operai presenti in un cantiere edile nelle vicinanze, che hanno cercato di aiutare l’uomo e hanno allertato i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

