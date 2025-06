Cadavere ritrovato in un magazzino a Lipari indagini sul decesso

Lipari si ferma nel dolore: il corpo senza vita di Gianluca Mezzapica, 50 anni, volontario e figlio del noto pasticciere Ninì, è stato ritrovato all’interno del magazzino di famiglia. Un episodio che ha scosso l’intera comunità, ora alle prese con un mistero che le autorità cercano di svelare. Le indagini sulle cause del decesso sono in corso, mentre amici e cittadini si chiedono cosa possa aver portato a questa tragica perdita.

Lipari in lacrime. E' stato ritrovato privo di vita il 50enne Gianluca Mezzapica, componente dei volontari del Comune eoliano e figlio dello storico pasticciere Ninì deceduto anni fa. L'uomo è stato ritrovato all'interno del magazzino di famiglia. Sulle cause del decesso in corso le indagini dei.

