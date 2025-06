Cadavere carbonizzato di un uomo in un' auto a Lecce tra Surbo e Trepuzzi intestata a un autista di scuolabus

Una scena sconvolgente scuote la provincia di Lecce: il cadavere carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto all’interno di una Fiat Punto, intestata a un autista di scuolabus, tra Surbo e Trepuzzi. Un episodio che solleva numerosi interrogativi e richiede urgentemente risposte. La comunità è in attesa di chiarimenti, mentre le forze dell’ordine lavorano senza sosta per ricostruire la tragica vicenda e fare luce su questa misteriosa tragedia.

