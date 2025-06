Ca' Tron auto si ribalta e finisce fuori strada | ferita una 31enne

Una notte di paura sulle strade della Marca: una 31enne di Roncade ha vissuto un incidente spaventoso in via Nuova a Ca' Tron, quando il suo veicolo a Gpl si è ribaltato e finito fuori strada. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per soccorrerla, ma l’episodio ha lasciato tutti con il fiato sospeso, ricordandoci quanto sia importante la prudenza alla guida. La sua vicenda ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale.

Ancora un incidente sulle strade della Marca: la scorsa notte, intorno all'una, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in via Nuova a Ca' Tron di Roncade per soccorrere una 31enne della zona che, poco prima, era finita fuori strada. Nella carambola il veicolo a Gpl guidato dalla donna è. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: fuori - strada - 31enne - tron

