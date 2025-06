Ca Foncello Agenas premia la Chirurgia 2 | oltre duemila interventi in un anno

Il Ca’ Foncello di Treviso si distingue ancora una volta come eccellenza chirurgica in Italia. L’Unità di Chirurgia 2, riconosciuta tra le migliori per interventi su tumori maligni a fegato e vie biliari, ha superato quota duemila operazioni in un solo anno. Questi numeri testimoniano l’impegno e la competenza del team, confermandolo come punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale. I dati registrano infatti oltre...

L’Unità operativa di Chirurgia 2 del Ca’ Foncello, posizionatasi al nono posto in Italia nella classifica Agenas del 2023 per numero di interventi su tumori maligni a fegato e vie biliari, si è confermata anche nel 2024 reparto al top come volumi di attività. I dati registrano infatti oltre. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

