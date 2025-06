Buttata a terra e violentata in mezzo alla strada | incubo per una 30enne a Modena

Un tragico episodio scuote la tranquilla provincia di Modena: una donna di 30 anni, appena salutati gli amici nel centro di Vignola, ha vissuto un incubo diventato realtà. Aggredita alle spalle e violentata in strada, ha avuto la forza di gridare, attirando l’attenzione e mettendo in fuga l’aggressore. Un gesto di coraggio che mette in evidenza la fragilità e il valore delle vittime di violenza.

Aveva appena salutato gli amici, in centro a Vignola (Modena) quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata in terra. Un uomo le è saltato addosso e ha abusato di lei. La violenza sessuale ai danni di una 30enne è avvenuta mercoledì, intorno alle 22.30: ne dà notizia il Resto del Carlino. L'aggressore è fuggito quando la donna si è messa a gridare, attirando l'attenzione.

