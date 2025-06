Busto Arsizio fiori all’ingresso del negozio luogo dell’omicidio | le immagini

L’ombra di un tragico omicidio ha avvolto Busto Arsizio, scuotendo profondamente la comunità. Davide Gorla, commerciante ucciso nel suo negozio, ha lasciato un vuoto incolmabile. La polizia ha fermato Emanuele Mirti, 50 anni, coinvolto in questo dramma che ha acceso i riflettori su un angolo della città. Di fronte all’ingresso del negozio, il luogo del delitto, si susseguono immagini e domande che non trovano ancora risposte.

L’omicidio di Davide Gorla, commerciante ucciso a coltellate nel proprio negozio nella serata di martedì, ha scosso la comunità di Busto Arsizio. L’Amministrazione comunale ha cancellato tutte le feste e gli eventi previsti nei prossimi giorni. Per il delitto è stato fermato Emanuele Mirti, 50 anni incensurato: a lui la vittima aveva affittato un appartamento in un condominio a Castellanza. Di fronte all’ingresso del negozio, sul quale sono stati posti i sigilli, sono stati deposti fiori in omaggio a Gorla. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Busto Arsizio, fiori all’ingresso del negozio luogo dell’omicidio: le immagini

