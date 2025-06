bus al posto dei treni sulla lecco tirano la missione impossibile da 230 corse al giorno

Affrontare l’imponente sfida di sostituire i treni con autobus sulla tratta Lecco, garantendo 230 corse giornaliere e assistenza continua, dimostra l’impegno straordinario di Trenord. Con un team dedicato di oltre 50 autobus, 60 autisti e tecnici qualificati, ogni giorno si mobilitano per mantenere il servizio affidabile e sicuro. È uno sforzo immane che testimonia la dedizione nel superare ogni ostacolo e assicurare la mobilità ai pendolari.

Lecco – Cinquanta autobus, una sessantina di autisti, 230 corse in pullman al giorno. E poi almeno 30 addetti all’assistenza a terra in settimana, 40 durante i weekend. Quasi un milione e mezzo i chilometri che verranno percorsi in tre mesi. Negli uffici ogni giorno schiere di tecnici qualificati e professionisti del settore monitorano la situazione e valutano possibili interventi. È uno sforzo immane quello che stanno compiendo in Trenord per cercare di limitare i disagi dovuti alla chiusura per tutta l’estate della linea Lecco-Sondrio-Tirano e garantire collegamenti per pendolari e turisti. Un compito non facile, perché Lecco è un nodo importante, attraverso cui transitano non solo i treni della linea regionale Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, ma anche della Milano-Carnate-Lecco, la Milano-Molteno-Lecco, la Lecco- Co mo, la Lecco-Ponte San Pietro e la Lecco-Colico, con 230 treni e 21mila passeggeri al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it