Buono Scuola Nazionale | baluardo per la libertà educativa delle famiglie

Il Buono Scuola Nazionale rappresenta un pilastro fondamentale per difendere e promuovere la libertà educativa delle famiglie italiane. Uniti in un appello deciso, le Associazioni dei Genitori chiedono al mondo politico di investire risorse adeguate nella prossima legge di bilancio, affinché ogni famiglia possa esercitare il diritto sancito dalla Costituzione. È tempo che la nostra società riconosca e sostenga questo fondamentale diritto all’istruzione libera e di qualità.

Ecco il comunicato stampa, predisposto unitariamente dalle Associazioni Genitori firmatarie, per sollecitare il mondo politico a prevedere nella prossima legge di bilancio adeguati interventi economici utili a rendere possibile l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa di cui godono come sancito dalla nostra Costituzione. Si tratta di un appello per la libertà educativa dei loro

“Mai più drag queen in classe con bambini di 6 anni”, Sasso: “Stop alle iniziative che minano la libertà di scelta educativa delle famiglie” - In un contesto di dibattito acceso sulla libertà educativa, il disegno di legge Valditara rappresenta una svolta decisiva per tutelare le decisioni delle famiglie sulle attività scolastiche.

