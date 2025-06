Buone notizie per Edoardo Bove | potrà tornare in campo Dove? Oggi all’estero ma la legge italiana potrebbe cambiare

Buone notizie per Edoardo Bove: il giovane centrocampista potrebbe presto tornare in campo, anche se la legge italiana attuale rappresenta un ostacolo. Con una determinazione senza confini, Bove ha ribadito il suo desiderio di rimettersi in gioco da giugno, e le recenti possibilità di allenarsi all’estero aprono nuove speranze. La sua storia è un esempio di coraggio e resilienza che potrebbe presto ispirare anche cambiamenti normativi in Italia.

“Da giugno voglio tornare a giocare”. Edoardo Bove non ha mai avuto dubbi. Neanche quando tornò a parlare a febbraio, a poco più di due mesi da quel Fiorentina – Inter in cui andò in arresto cardiaco. E adesso, salvo clamorose sorprese, potrà tornare a farlo. Difficile in Italia a causa della legge che vieta di praticare attività sportiva con il defibrillatore sottocutaneo, ma di sicuro all’estero. Il centrocampista 23enne, in totale segreto, in questi giorni ha effettuato dei test per capire se e quando poter tornare in campo. Tutti con esito negativo, aggettivo che in questi casi ha solo un’accezione positiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Buone notizie per Edoardo Bove: potrà tornare in campo. Dove? Oggi all’estero, ma la legge italiana potrebbe cambiare

