Oggi, 27 giugno, celebriamo un giorno speciale per molte personalità di talento e passione. Da artisti come Isabelle Adjani a sportivi come Fabrizio Miccoli, e figure pubbliche tra politica e sport, questa data segna tanti compleanni importanti. È un momento per ricordare e festeggiare le loro vite e successi. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa giornata!

Buon compleanno Flavio Cattaneo, Isabelle Adjani, Virdis, Ludovico Peregrini, Fabrizio Miccoli, Gabriella Dorio, Rina Brundu, Gianluca Castaldi, Walter Rizzetto, Hugo Campagnaro, Massimiliano Irrati, Laura Benko, Riccardo Nardini, Matteo Sacco, Davide Villella, Elena Perinelli. Oggi 27 giugno compiono gli anni: Giambattista Bonis, ex calciatore; Carlo Facetti, pilota auto; Agostino Mantovani, politico; Piero Cucchi, ex calciatore, allenatore; Aldo Dezi, ex canoista; Gianluigi Aponte, imprenditore, armatore; Guglielmo Stagno Mallandrino d’Alcontres, dirigente d’azienda; Peter Mitterrutzner, attore; Ludovico Peregrini, autore e personaggio tv; Saverio Moriones, attore, doppiatore; Mario Guadagnolo, politico; Dardano Sacchetti, sceneggiatore; Bruno Elisei, pittore, scultore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Flavio Cattaneo, Isabelle Adjani, Virdis…

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

Buon inizio estate a tutti con un dipinto di Le Sidaner. Titolo: Casa in estate ? Autore: Henri Le Sidaner Anno: 1924 (Olio su tela) . Henri Le Sidaner è stato un pittore francese riconducibile allo stile neo-impressionista. Studiò con il celebre artista accade Vai su Facebook

Il compleanno di Sabrina Ferilli, l'attrice compie 60 anni | iO Donna - Professionali e anche personali: dopo il matrimonio fallito con Andrea Perone, oggi la star è felice con il manager Flavio Cattaneo, che ha sposato in gran segreto il 29 gennaio 2011. Come scrive iodonna.it

Flavio Cattaneo: “Possibili distacchi di energia”/ “No corrente in determinate fasce” - IlSussidiario.net - ” Ma non finisce qui: “Oppure potrebbero verificarsi dei distacchi – ha aggiunto Cattaneo – e quello è l’ultimo punto dove si ... Come scrive ilsussidiario.net