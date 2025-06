Bucine proclamato il lutto cittadino durante i funerali di Lorenzo Bitossi

Bucine si ferma in un doloroso momento di lutto, proclamando il lutto cittadino durante i funerali di Lorenzo Bitossi, il giovane di soli 17 anni scomparso tragicamente in un incidente. La comunitĂ si stringe attorno alla famiglia, onorando la memoria di un ragazzo che lascia un vuoto profondo nel cuore di tutti. Un gesto di solidarietĂ e rispetto per ricordare con affetto e vicinanza un giovane talento spezzato troppo presto.

L’amministrazione comunale di Bucine, profondamente colpita dalla tragica scomparsa del giovane concittadino Lorenzo Bitossi, di appena 17 anni, vittima di un grave incidente in moto avvenuto lo scorso 25 giugno, esprime il proprio cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia colpita da questo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

