Bucine Domani i funerali di Lorenzo Bitossi Sarà lutto cittadino

Bucine si prepara a salutare Lorenzo Bitossi, una giovane vita spezzata troppo presto. Domani, alle 10:00, la comunità si stringerà in lutto per onorare il ricordo di Lorenzo con un minuto di silenzio e preghiere presso la chiesa di Sant’Apollinare. La perdita di un ragazzo così amato lascia un vuoto profondo: l’Amministrazione comunale di Bucine esprime il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari e amici in questo momento di grande dolore.

Arezzo, 27 giugno 2025 – Il Sindaco di Bucine Paolo Nannini ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 28, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, in concomitanza con la celebrazione del rito funebre del giovane Lorenzo Bitossi vittima di un grave incidente in moto. Le esequie si terranno domani presso la Chiesa di Sant’Apollinare di Bucine. L’Amministrazione comunale di Bucine esprime il proprio cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia colpita da questo dolore immenso, stringendosi attorno alla famiglia Bitossi. “Nel rispetto della memoria di Lorenzo - ha detto il Sindaco Nannini - e come segno di partecipazione collettiva, per l’intera giornata le bandiere del Palazzo Comunale saranno esposte a mezz’asta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bucine. Domani i funerali di Lorenzo Bitossi. Sarà lutto cittadino

In questa notizia si parla di: bucine - lorenzo - bitossi - lutto

Bucine, proclamato il lutto cittadino durante i funerali di Lorenzo Bitossi - Bucine si ferma in un doloroso momento di lutto, proclamando il lutto cittadino durante i funerali di Lorenzo Bitossi, il giovane di soli 17 anni scomparso tragicamente in un incidente.

Bucine. Domani i funerali di Lorenzo Bitossi. Sarà lutto cittadino; Lorenzo Bitossi, l'ultimo saluto: Dai gas anche da lassù, ti vogliamo bene. A Bucine lutto cittadino; Bucine proclama il lutto cittadino per Lorenzo Bitossi: bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio.

Bucine. Domani i funerali di Lorenzo Bitossi. Sarà lutto cittadino - Arezzo, 27 giugno 2025 – Il Sindaco di Bucine Paolo Nannini ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 28, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, in concomitanza con la celebrazione d ... Segnala lanazione.it

Lutto cittadino per il funerale di Lorenzo morto a 17 anni nell'incidente stradale: bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio - Lutto cittadino a Bucine per il funerale di Lorenzo Bitossi, il ragazzo di 17 anni morto in seguito all'incidente stradale in moto di sabato 21 giugno. corrierediarezzo.it scrive