BTS Army | forever we are young evento speciale al cinema

Sei pronto a vivere un’esperienza unica con i fan di tutto il mondo? Dal 30 luglio al 6 agosto, il cinema si trasforma in un palcoscenico per celebrare l’amore e la passione dei BTS Army con il documentario "Forever We Are Young". Non perdere questa occasione esclusiva: i biglietti per l’evento, in sale selezionate, sono disponibili ora. Prenota subito e lasciati coinvolgere dall’energia di un fandom che non smette mai di crescere!

Arriverà al cinema solo dal 30 luglio al 6 agosto come evento speciale BTS Army: forever we are young, il documentario diretto dalle pluripremiate registe Grace Lee e Patty Ahn che accende i riflettori sul fandom dei BTS, noto come Army (acronimo di Adorable Representative M.C. for Youth), oggi composto da oltre 90 milioni di fan in continua crescita a livello globale. I biglietti per l’uscita cinematografica in sale selezionate saranno in vendita a partire da mercoledì 2 luglio su www.btsarmymovie.com e su nexostudios.it. Fan e spettatori di tutto il mondo possono visitare il sito www.btsarmymovie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “BTS Army: forever we are young”, evento speciale al cinema

