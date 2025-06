Bruxelles tensioni polizia-manifestanti a protesta per Gaza – Video

A Bruxelles, la protesta per Gaza si trasforma in tensione tra manifestanti e polizia, con momenti di scontro e lancio di vernice contro simboli di presunte ingiustizie. A pochi passi dalle istituzioni europee, la città si anima di voci e passioni, evidenziando l’impegno di chi desidera far sentire la propria voce. Una dimostrazione di come le piazze possano diventare il palcoscenico di un conflitto acceso, che invita alla riflessione e al dialogo.

(Adnkronos) – Manifestazione per Gaza oggi a Bruxelles, a pochi passi dalle sedi del Consiglio e della Commissione europea, e momenti di tensione con la polizia belga.  In particolare quando alcuni manifestanti pro pal hanno lanciato vernice rossa contro le vetrine di un supermercato accusato di complicitĂ con Israele attraverso accordi commerciali. Le forze dell'ordine .

Gaza, Netanyahu isolato: Londra congela accordi commerciali e Bruxelles rivede i trattati - Israele, guidato da Netanyahu, si trova al centro di una crisi diplomatica senza precedenti. L’UE ha congelato accordi commerciali e Bruxelles revisa i trattati, mentre Londra e altri paesi occidentali chiedono un cambio di strategia nella gestione del conflitto a Gaza.

"PrioritĂ del governo il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran". Lo ha detto #GiorgiaMeloni durante le comunicazioni al Parlamento... Vai su Facebook

