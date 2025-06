Bruxelles e Washington verso un accordo sui dazi | trattative serrate prima del 9 luglio

Bruxelles e Washington sono alle prese con trattative serrate per un accordo sui dazi, con l’obiettivo di evitare nuove tariffe e mantenere stabile il commercio tra le due potenze. La Commissione Europea spinge per una soluzione rapida, puntando a chiudere l’intesa prima del 9 luglio, data di scadenza della sospensione temporanea. Le trattative sono in fase avanzata, ma segnali ambigui da Washington alimentano l’incertezza, rendendo tutto ancora più incerto. Una…

L'Unione Europea spinge per una soluzione rapida. Bruxelles accelera i negoziati con gli Stati Uniti per evitare una nuova ondata di dazi. La Commissione Europea punta a chiudere un'intesa prima del 9 luglio, data di scadenza della sospensione di 90 giorni concessa dal presidente americano Donald Trump. Le trattative sembrano in fase avanzata, ma da Washington arrivano segnali ambigui, alimentando l'incertezza. Una controproposta dagli Stati Uniti sul tavolo europeo. Durante la prima giornata del Consiglio Europeo, la Commissione ha ricevuto una controproposta ufficiale dagli Stati Uniti, arrivata proprio mentre si discuteva dell'ipotesi di dazi al 10% su tutte le importazioni europee.

