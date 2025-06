Brutale aggressione mentre rientra a casa da una serata con gli amici violentata sotto casa

Una serata di svago e allegria si è trasformata in un incubo per una giovane donna di Vignola, vittima di una brutale aggressione e violenza sotto casa. Un episodio che scuote la comunità e solleva gravi questioni sulla sicurezza. Mentre le indagini proseguono, resta forte la richiesta di giustizia e protezione per tutte le vittime di violenza. La comunità deve unirsi per non lasciare che simili tragedie restino impunite.

Una tranquilla serata trascorsa con gli amici presso il locale delle piscine si è tramutata in un incubo per una giovane donna di Vignola. Mentre era quasi sotto casa è stata aggredita alle spalle, scaraventata per terra e abusata da un uomo che è poi riuscito a scappare. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

