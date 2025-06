Briglia d’Oro L’allenatore Nicola non dimentica i trascorsi bianconeri | Fu un’esperienza bellissima che ricordo con piacere

Briglia d’Oro, l’evento che celebra i grandi protagonisti del calcio toscano, ha visto protagonista l’allenatore Nicola, un nome che evoca passioni e ricordi indimenticabili. Con un passato da calciatore bianconero in Serie A e un brillante percorso da allenatore, Nicola incarna la determinazione e il talento. Impossibile non parlare di...

Quindici presenze da calciatore in serie A, tutte con la maglia bianconera, prima di una importante carriera da allenatore nella massima serie. Davide Nicola (nella foto), promesso sposo della Cremonese, dove cercherà un'altra delle sue imprese impossibili (e in attesa di rescindere col Cagliari) è stato protagonista della serata dell'annuale Briglia d'Oro, conferitagli dall' Aiac Siena. Impossibile con il tecnico piemontese non parlare di quella annata con la Robur, la 200405, iniziata con tante difficoltà e culminata con la salvezza all'ultimo tuffo. "Ho un legame bellissimo con Siena – ammette l'ex terzino -.