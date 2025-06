Brianza nella morsa del caldo | picchi fino a 40 gradi

La Brianza si trova ancora una volta nella morsa del caldo estivo, con temperature che sfiorano i 40 gradi e un’aria rovente che non dà respiro. La Lombardia, avvolta da questa calura intensa, aspetta con ansia un possibile calo che potrebbe arrivare domenica 29 giugno. Le previsioni di Arpa Lombardia promettono un lieve sollievo: si prospetta un cambiamento che potrebbe portare un po’ di refrigerio in queste giornate torridi.

Aria rovente e termometro alle stelle che sfiorerà i 40 gradi. Il caldo che ha avvolto la Lombardia in questi giorni non accenna a mollare la presa, almeno fino a domenica 29 giugno, quando le temperature potrebbero subire un lieve calo. A dirlo sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia: "si. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: caldo - gradi - brianza - morsa

Brescia, fa sempre più caldo: 5 gradi oltre la media e fenomeni meteorologici estremi - Brescia vive un’estate rovente, con temperature medie superiori di 5 gradi e fenomeni meteorologici estremi.

Il grande caldo di questi giorni ha creato una situazione davvero insolita sulla A4, con una corsia chiusa e code chilometriche (sotto il sole rovente) Vai su Facebook

Brianza nella morsa del caldo: picchi fino a 40 gradi; Caldo negli asili, i genitori donano ventilatori; La morsa del caldo si stringe anche sul Lecchese: in tanti cercano refrigerio sul lago - LE FOTO.

Caldo, Toscana nella morsa. Verso un picco a 40° ma c’è la data della svolta - Ieri Firenze è stata la città più calda della regione con una temperatura ufficiale superiore ai 36 gradi, oggi e domani bollino rosso. Come scrive lanazione.it

Caldo record in Emilia Romagna: già 40 gradi in giugno, poi l’irruzione di forti temporali - L’anticiclone Pluto continua a tenere nella sua morsa l’intera regione con temperature eccezionali per il periodo: un primo picco è previsto il 26 giugno. Segnala msn.com