Brescia | Mostra Cultura popolare e paesaggio urbano

Scopri come arte e tradizione si incontrano a Brescia, una città ricca di storia e identità. Una trentina di opere per esplorare il cuore pulsante del territorio attraverso il linguaggio creativo, offrendo uno sguardo originale sulla cultura popolare e il paesaggio urbano. Venerdì 27 giugno alle 17, nella sede della Cisl di via Altopiano d'Asiago 3, si inaugura "Cultura popolare e paesaggio urbano", un progetto che invita a riflettere sulle radici e l'evoluzione della nostra comunità.

Una trentina di opere per raccontare l'identità di un territorio attraverso il linguaggio dell'arte. Venerdì 27 giugno alle ore 17, nella sede della Cisl di via Altopiano d'Asiago 3, si inaugura la mostra "Cultura popolare e paesaggio urbano", un progetto espositivo che intreccia espressione.

