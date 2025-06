Brescia | meraviglia nascosta tra storia millenaria green esclusivi e fascino senza tempo

una scoperta affascinante, che svela le meraviglie nascoste di Brescia tra storia millenaria, natura verdeggiante ed eleganza senza tempo. Questo viaggio del cuore olimpico non solo celebra lo spirito sportivo, ma invita anche a immergersi nel fascino autentico di ogni angolo della Lombardia. È stata la prima tappa di un percorso che promette di unire culture, paesaggi e tradizioni in un’esperienza indimenticabile, portando il sogno olimpico sempre più vicino.

È partito poco più di tre mesi fa da Brescia, domenica 9 marzo, il viaggio del cuore olimpico che sta attraversando la Lombardia in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Un cammino lungo dieci mesi, articolato in dodici tappe, una per ciascuna provincia, pensato per raccontare la Lombardia attraverso la sua anima più autentica: fatta di sport, ma anche di cultura, paesaggi, tradizioni e identità locali. È stata proprio Brescia a dare il via a questo racconto collettivo, ospitando la prima tappa ufficiale del progetto “Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali”, promosso da Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Brescia: meraviglia nascosta tra storia millenaria, green esclusivi e fascino senza tempo

In questa notizia si parla di: brescia - meraviglia - nascosta - storia

VISITA GUIDATA AREA ARCHEOLOGICA OSPEDALE SAN GIOVANNI ADDOLORATA Sabato 3 maggio 2025 Piazza San Giovanni in Laterano, 76 (lato Obelisco) ? Un viaggio nel cuore della storia di Roma! ? Partecipa alle visite guidate gratuite Vai su Facebook

10 gioielli nascosti in Lombardia per un tuffo nelle acque cristalline lontano dalla folla.

Brescia: meraviglia nascosta tra storia millenaria, green esclusivi e fascino senza tempo - È partito poco più di tre mesi fa da Brescia , domenica 9 marzo, il viaggio del cuore olimpico che sta attraversando la Lombardia in ... iltempo.it scrive

L’incredibile storia della ragazza invisibile, nascosta per diciotto anni in uno scantinato in provincia di Brescia - MSN - condotto dalla Polizia Locale e dalla Guardia di Finanza per smantellare un laboratorio tessile illegale in provincia di Brescia. Come scrive msn.com