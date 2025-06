Brenda Song | Disney non mi voleva in Gran Torino e in The Social Network

Brenda Song, ex stella di Disney, ha affrontato rifiuti e aspettative nel mondo dello spettacolo, rivelando come lo studio non le abbia concesso ruoli più maturi, anche se rappresentavano grandi opportunità. Con un curriculum ricco di collaborazioni con star come Pamela Anderson e Kate Hudson, e diretta da grandi registi come David Fincher, Brenda ha interpretato anche supereroi sul grande schermo. Eppure, quando le persone le si avvicinano, il suo nome è ancora legato principalmente a "The...".

L'ex-star della Casa di Topolino ha rivelato che lo studio aveva disapprovato la sua partecipazione a film più maturi, ma erano una grande opportunità Nel corso della sua carriera, Brenda Song ha recitato al fianco di Pamela Anderson e Kate Hudson, è stata diretta da David Fincher e ha interpretato più di una volta un supereroe sullo schermo. Eppure, ancora oggi, quando la gente si ferma a parlare con lei, vuole soprattutto parlare di "The Prindle". È così che la viziata ereditiera London Tipton pronuncia PRNDL, l'abbreviazione che si vede sul cambio di un'auto, in un episodio fondamentale di Zack e Cody al Grand Hotel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Brenda Song: "Disney non mi voleva in Gran Torino e in The Social Network"

