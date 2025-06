Brembo firma la performance di F1 The Movie

Brembo, simbolo di eccellenza ingegneristica, svela il suo ruolo nel mondo del Motorsport con la collaborazione a F1 The Movie. Questa partnership straordinaria, tra innovazione e passione, porta l’adrenalina delle corse sul grande schermo, regalando un’esperienza senza precedenti agli appassionati. Un nuovo capitolo che unisce spettacolo e tecnologia, sottolineando come Brembo continui a essere protagonista nell’universo delle alte prestazioni...

(Adnkronos) – Brembo aggiunge un nuovo capitolo alla propria storia nel Motorsport diventando partner ufficiale di F1 The Movie, il kolossal prodotto da Apple Original Films e diretto da Joseph Kosinski. Con protagonisti Brad Pitt, Damson Idris e Javier Bardem, il film porterĂ sul grande schermo l’adrenalina delle corse grazie anche al contributo ingegneristico dell’azienda . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: brembo - movie - firma - performance

Brembo come una star: protagonista in “F1 The Movie” - Brembo, sinonimo di eccellenza e innovazione, si prepara a brillare come protagonista in F1 The Movie, il nuovo grande evento cinematografico prodotto da Apple Original Films.

Brembo firma la performance di F1 The Movie; Akrapovic protagonista ai BMW Motorrad Days 2025; Brembo porta la sua firma in F1 The Movie: tra realtĂ e finzione, i freni diventano protagonisti.

Brembo firma la performance di F1 The Movie - Brembo aggiunge un nuovo capitolo alla propria storia nel Motorsport diventando partner ufficiale di F1 The Movie, il kolossal prodotto da Apple Original Films e diretto da Joseph Kosins ... Secondo msn.com

Brembo porta la sua firma in "F1 The Movie": tra realtà e finzione, i freni diventano protagonisti - BERGAMO – La storia di Brembo nel motorsport è lunga cinquant’anni, un cammino fatto di innovazione, precisione e performance. Lo riporta msn.com