Braglia | Camarda deve giocare al Milan Theo non è un leader Tare …

Simone Braglia, ex calciatore di talento, analizza la situazione del Milan sottolineando l'importanza di un ruolo leader come Theo Hernandez e l'impatto di Francesco Camarda nella rosa. La sua riflessione si concentra sulle strategie tattiche e sui protagonisti chiave che possono fare la differenza in questa stagione. Scopriamo insieme cosa pensa Braglia sul futuro rossonero e come queste scelte influenzeranno il cammino del Milan.

Simone Braglia, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, tra la gestione di Francesco Camarda e Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Braglia: “Camarda deve giocare al Milan. Theo non è un leader. Tare …”

Camarda in prestito al Lecce, Braglia: Non sono per niente d'accordo; Zambrotta: Theo? Se sta in partita con la testa e ha le giuste motivazioni fa la differenza; Giovani italiani, Valentini: Oggi l'unica notizia buona è che il Milan manda in prestito a Lecce Camarda.

Braglia scettico sull'operazione Camarda: "Così svalutiamo i giocatori" - Simone Braglia, doppio ex di Lecce e Milan, con un passato tra i pali dei salentini in Serie B alla fine degli anni ’80, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare diversi temi d’attualità ... Si legge su pianetalecce.it

Braglia: “Camarda in prestito al Lecce? Non sono per niente d’accordo” - Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato del prestito di Camarda dal Milan al Lecce ... Secondo msn.com