Brad Pitt voleva Verstappen in una scena del film sulla F1 Max ha rifiutato | era in discoteca

In un mondo dove il glamour e la talento si incontrano, anche le stelle più brillanti possono sorprendere. Brad Pitt, attore e icona di Hollywood, aveva sognato Max Verstappen nel suo prossimo film sulla Formula 1. Tuttavia, il campione olandese ha deciso di snobbare questa occasione, rifiutando di partecipare alle riprese extra in discoteca e alla premiere. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa scelta inaspettata e come influisce sul mondo dello sport e del cinema.

Max Verstappen ha snobbato Brad Pitt. Il pilota della Red Bull si è rifiutato di girare una scena extra nel film F1 in una discoteca. Il campione olandese non ha preso parte nemmeno alla premiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

