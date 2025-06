Brad Pitt i ladri svaligiano la sua villa mentre lui è all’estero per F1 – The Movie

Los Angeles, un tempo simbolo di glamour e sicurezza, si rivela sempre più vulnerabile anche per le stelle più luminose di Hollywood. L’ultima vittima è Brad Pitt, derubato nella sua villa di Los Feliz mentre era lontano a Londra per promuovere “F1 – The Movie”. Un colpo perfettamente studiato che solleva interrogativi sulla sicurezza delle celebrità. La paura cresce tra i vip: senza protezioni adeguate, nessuno sembra più al sicuro.

Los Angeles non è più un porto sicuro nemmeno per le star di Hollywood. L'ultima vittima di una lunga scia di furti che da mesi sta seminando il panico tra le celebrità californiane è Brad Pitt. Mentre l'attore si trovava a Londra per promuovere "F1 – The Movie", tre ladri hanno fatto irruzione nella sua villa di Los Feliz, svaligiandola nel cuore della notte. Un colpo studiato nei dettagli, approfittando della sua assenza, che riaccende i riflettori su un fenomeno ormai allarmante: le case dei vip sono sempre più nel mirino dei criminali. Il furto. Negli ultimi anni, un'ondata di furti ha colpito i quartieri più esclusivi di Los Angeles e della California meridionale, e tra le vittime più recenti figura anche Brad Pitt.

