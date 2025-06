Brad Pitt derubato svaligiata la mega villa a Los Angeles

Un altro episodio scuote il mondo delle celebrità: Brad Pitt è stato derubato nella sua lussuosa villa di Los Angeles. Mentre l’attore era assente, tre malviventi sono penetrati nel suo rifugio, lasciando il quartiere di Los Feliz sotto shock. Un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza delle star e il rischio costante in cui vivono. La vicenda continua a svilupparsi, e tutti attendono ulteriori dettagli.

(Adnkronos) – Brad Pitt derubato. È stata svaligiata la casa dell'attore nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles. Il colpo, che sarebbe stato messo a segno da tre persone, sarebbe avvenuto mercoledì intorno alle 22:30, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Pitt non era in casa in quel momento.