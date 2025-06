Brad Pitt derubato | la sua casa di Los Angeles saccheggiata dai ladri

Mentre Brad Pitt incanta il pubblico alla premiere di F1 a Londra, la sua casa di Los Angeles, valutata oltre 5 milioni di dollari, è stata saccheggiata dai ladri. Un colpo che ha scosso il mondo dello spettacolo, lasciando nel mirino un’icona del cinema e la sua proprietà. La vicenda si aggiunge alle recenti cronache di furti ai danni delle celebrità, suscitando domande sulla sicurezza delle star sotto i riflettori.

Mentre Brad Pitt presenziava alla premiere di F1 a Londra, la sua casa di Los Angeles del valore di oltre 5 milioni di dollari veniva presa di mira dai topi d'appartamento. Mentre Brad Pitt si gode i bagni di folla per la promozione di F1, pellicola ambientata nel mondo della Formula Uno da ieri al cinema, la sua casa di Los Angeles è stata svaligiata dai ladri. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato a NBC News di essere intervenuto nella serata di mercoledì 25 luglio in seguito a un'irruzione in un'abitazione al numero 2300 di North Edgemont Street, nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles.

Mentre Brad Pitt è in giro a promuovere F1, i ladri gli svaligiano casa a Los Angeles - Mentre Brad Pitt sfreccia tra red carpet e promozioni di F1, tre ladri colpiscono la sua residenza a Los Angeles, portando via gioielli e oggetti di valore.

