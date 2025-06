Brad Pitt colpito dai ladri | svaligiata la sua villa

Una brutta sorpresa per Brad Pitt: mentre l’attore era impegnato a Londra per presentare il suo nuovo film "F1", ladri hanno fatto irruzione nella sua villa di Los Angeles, svaligiandola e causando ingenti danni. Un episodio che scuote la celebrity world e riaccende i riflettori sulla sicurezza delle star. Ma come reagirà Brad a questo colpo duro? Scopriamolo insieme.

Dei ladri hanno svaligiato la villa a Los Angeles di Brad Pitt mentre era a Londra a presentare il film F1: ingenti i danni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brad Pitt colpito dai ladri: svaligiata la sua villa

In questa notizia si parla di: brad - pitt - ladri - villa

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

Brad Pitt derubato: ladri svaligiano la sua villa di lusso a Los Angeles Vai su X

«La polizia sta cercando tre persone che sarebbero entrate da una finestra dopo aver scavalcato la recinzione». È questa la situazione che si è trovato a gestire Brad Pitt: mentre era impegnato a Londra, alla première europea del suo nuovo film “F1 - The Mov Vai su Facebook

Brad Pitt derubato, svaligiata la mega villa a Los Angeles; Ladri in casa di Brad Pitt a Los Angeles: svaligiata la villa da 5 milioni mentre era a Londra; Brad Pitt, la villa di Los Angeles svaligiata dai ladri mentre era a Londra a promuovere il nuovo film F1 - Th.

Brad Pitt è all'estero per promuovere «F1 - The Movie» e i ladri ne approfittano per svaligiare la sua villa di Los Angeles - Secondo quanto riferito dai media americani, il colpo sarebbe stato messo a segno attorno alle 22. Segnala corriere.it

Ladri in casa di Brad Pitt a Los Angeles: svaligiata la villa da 5 milioni mentre era a Londra - La villa di Brad Pitt a Los Angeles è stata svaligiata mentre l’attore si trovava in Europa per promuovere il suo nuovo film ... Si legge su fanpage.it