BPS prende atto della scelta di Unipol ma ribadisce | BPER non riconosce il reale valore

Unipol ha scelto di aderire all’offerta pubblica di scambio promossa da BPER Banca su Banca Popolare di Sondrio, ma BPS mantiene la sua posizione: non riconosce il reale valore dell’operazione. Una decisione attesa e prevista che non modifica la linea strategica della banca, che rimane ferma nel suo percorso di crescita e consolidamento. La situazione si fa sempre più interessante, e le prossime mosse potrebbero riservare sorprese per il settore finanziario.

"Decisione attesa e già prevista che non cambia la linea". Così Banca Popolare di Sondrio commenta, con una nota ufficiale, l'annuncio di Unipol Assicurazioni S.p.A. che ha deciso di aderire all'offerta pubblica di scambio promossa da BPER Banca sulle azioni della stessa Popolare. Unipol, che.

