Boxer shorts? Sì ora si portano anche fuori casa e fanno pure tendenza

C’è un nuovo trend in città e si chiama boxer shorts. Nati come capo intimo maschile, sono diventati rapidamente l’alternativa più fresca — e stylish — ai soliti pantaloncini estivi. Ma non si tratta solo di comfort: oggi i boxer sono un capo chiave per costruire look easy e freschi per questa estate così calda. Dal letto alla strada: come i boxer shorts sono entrati in trend (e speriamo non vadano mai via). Dimentica l’idea che i boxer siano solo per dormire. Da diverse stagioni li abbiamo visti trasformarsi sulle passerelle e nei di moda: prima in versione micro, con Miu Miu che ne ha sdoganato l’uso audace, poi declinati in modelli più ampi, strutturati, dal taglio quasi sartoriale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it