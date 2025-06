Box Office | Gli incassi delle anteprime USA di F1 e M3GAN 2.0

Il mondo del cinema si accende con gli incassi stellari delle anteprime USA di F1 e M3GAN. Il film sulla Formula 1, prodotto da Warner Bros. Pictures e Apple Original Films, si prepara a dominare il box office, con stime che parlano di oltre 10 milioni di dollari raccolti nel suo weekend d'esordio. Se confermato, si tratterebbe del più...

F1, il film sulla Formula 1 del team Warner Bros. PicturesApple Original Films, si appresta a vincere il Box Office USA nel suo weekend. Scopriamo insieme le stime degli analisti. In un nuovo articolo redatto da Deadline si evince che F1 avrebbe raccolto una quota stimata di 10 milioni di dollari, tra le anteprime classiche del giovedì e quelle della settimana precedente in IMAX e PLF. La cifra raccolta, se confermata, si tramuterebbe nel più alto esordio nelle anteprime del giovedì dal marchio Apple, un record fino a ieri detenuto da “Napoleon” con 3 milioni di dollari. Con questi dati, gli analisti di mercato stimano un esordio nel weekend per il film con Brad Pitt di oltre 50 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office | Gli incassi delle anteprime USA di F1 e M3GAN 2.0

In questa notizia si parla di: office - anteprime - incassi - m3gan

Box Office | 28 Anni Dopo e Elio alle prese con le anteprime USA - Dopo 28 anni, il ritorno di “28 Anni Dopo” e l’attesissima anteprima americana di “Elio” infiammano il box office.

Box Office | Le anteprime USA di F1 e M3GAN 2.0; Five Nights at Freddy's diventa il maggior incasso horror del 2023; M3GAN 2.0: Critica Divisa e Box Office Sottotono? Analisi del Sequel.

Tutti pazzi per M3gan, la bambola killer vince al box office - Tutti pazzi per M3gan, la bambola killer vince al box office Il sequel già in cantiere, il copione era ancora più sanguinoso NEW YORK , 10 gennaio 2023, 19:37 ... Riporta ansa.it

Tutti pazzi per M3gan, la bambola killer vince al box office - Tutti pazzi per 'M3gan': dopo il debutto nelle sale del film di Universal e Blumhouse sulla bambola robotica killer, secondo 'Deadline' sarebbe già in preparazione il sequel. Secondo ansa.it