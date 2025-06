Bove torna in campo? Il cardiologo | Potrà giocare soltanto all’estero

Edoardo Bove potrebbe tornare a calcare il campo, ma con una bella limitazione: potrà giocare solo all’estero. Dopo mesi di preoccupazioni e un grave malore che ha rischiato di fermare la sua carriera, il centrocampista della Fiorentina è pronto a ripartire. La sua ripresa rappresenta un messaggio di speranza e determinazione, anche se le restrizioni imposte dal cardiologo fanno riflettere sulle sfide di chi combatte contro problemi di salute.

(Adnkronos) – Edoardo Bove potrebbe tornare a giocare. Il centrocampista 23enne della Fiorentina è stato costretto a rimanere fuori dal campo per diversi mesi dopo essere stato vittima di un malore, il primo dicembre 2024, al 17esimo minuto del match contro l'Inter. Il suo cuore si è fermato per un'aritmia potenzialmente fatale, trattata all'ospedale Careggi . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

