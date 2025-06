Botteghe Storiche a Trastevere la premiazione dei Comuni e la presentazione del bando 2025

Oggi, a Trastevere, si è svolta una cerimonia speciale presso il WEGIL, che ha segnato la premiazione dei comuni più virtuosi e la presentazione del nuovo bando 2025 dedicato alle botteghe storiche del Lazio. Un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio culturale e imprenditoriale della regione, con un’apertura dei termini che durerà fino a dicembre. Non perdere questa chance di contribuire alla tutela e alla promozione delle eccellenze locali.

Il nuovo bando partirà ad inizio luglio e resterà aperto fino a dicembre 2025. Un’occasione importante per i Comuni del Lazio che vogliono promuovere le botteghe e le attività storiche del territorio. Presso il WEGIL a Trastevere sono stati presentati oggi, venerdì 27 giugno, i risultati della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

