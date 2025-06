Borsellino perquisizioni nelle case dell' ex procuratore Tinebra sospettato di massoneria | si cerca l' agenda rossa

In un vortice di misteri e sospetti, le recenti perquisizioni nelle case dell'ex procuratore Tinebra puntano alla ricerca dell'agenda rossa, simbolo di un passato intricato di depistaggi. La vera sfida dell'indagine della procura di Caltanissetta risiede nel fatto che i protagonisti sono tutti scomparsi, lasciando un vuoto che rischia di inghiottire per sempre la verità sulla strage di via D’Amelio, sui mandanti e sulle trame oscure ancora da svelare.

Il vero limite dell'indagine della procura di Caltanissetta sui misteri che avvolgono la strage di via D'Amelio è che i protagonisti dei depistaggi sono tutti morti e con loro probabilmente anche la verità sulla sparizione dell'agenda rossa e sui mandanti dell'operazione del falso pentito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

