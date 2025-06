Borse | settimana in rialzo con un occhio al commercio e uno al Medioriente

Borse in salita questa settimana, tra tensioni geopolitiche e segnali di stabilità. Gli investitori hanno seguito con attenzione le evoluzioni nel Medio Oriente, dopo l’intervento statunitense in Iran, ma il recente cessate il fuoco ha portato un’ondata di ottimismo sui mercati. I principali indici europei e statunitensi hanno chiuso l’intera settimana in netto progresso, indicando una certa fiducia nei prossimi sviluppi economici e politici.

Anche questa settimana i mercati hanno seguito con attenzione l'evolversi della situazione in Medio Oriente dopo la decisione degli Stati Uniti di intervenire in Iran con un attacco ai suoi principali centri di arricchimento dell'uranio. Tensioni che sono scese dopo l'annuncio di un cessate il fuoco che sembra aver retto, alimentando l'ottimismo degli investitori. I principali indici europei e statunitensi hanno chiuso l'intera settimana in rialzo. La giornata di venerdì è stata invece caratterizzata da importanti sviluppi sul fronte commerciale: da un lato, trapela ottimismo sulla possibilità che Ue e Usa raggiungano un accordo prima della scadenza del 9 luglio fissata da Trump per la pausa dei dazi reciproci annunciati ad aprile; dall'altro, Cina e gli Stati Uniti hanno confermato di nuovo i dettagli dell'accordo raggiunto poche settimane fa, che prevede un'apertura alle esportazioni di terre rare da parte di Pechino e l'annullamento da parte di Washington delle misure restrittive adottate sul rivale asiatico.

