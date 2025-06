Borsa | Tokyo apertura in rialzo +0,77%

La Borsa di Tokyo apre in forte rialzo, consolidando i guadagni e raggiungendo i massimi in cinque mesi grazie alla spinta positiva dei mercati azionari statunitensi. Gli investitori, focalizzati sulle trattative sui dazi americani e le tensioni in Medio Oriente, si preparano a una settimana cruciale. In apertura il Nikkei avanza dello 0,77% a quota 39.890,98, con un incremento di 128 punti. Sul fronte dei cambi, lo yen si mostra...

La Borsa di Tokyo consolida i guadagni nell'ultima seduta della settimana, spingendo l' indice di riferimento sui massimi in 5 mesi, in scia alla accelerazione del mercato azionario Usa, con l'attenzione degli investitori che si sposta dal Medio Oriente alle nuove trattative sui dazi americani, in vista delle prossime scadenze. In apertura il Nikkei avanza dello 0,77% a quota 39.890,98, con un aumento di 128 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 144,70, e sull'euro a 169,10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,77%)

In questa notizia si parla di: borsa - tokyo - apertura - rialzo

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle tensioni sui dazi commerciali e dal declassamento del rating statunitense.

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,29%) https://msn.com/it-it/money/notizie/borsa-tokyo-apertura-in-rialzo-0-29/ar-AA1HmcLv?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

Wall Street in rialzo, dati macro Usa in chiaroscuro. La Casa Bianca attacca ancora Powell sui tassi, «ha fatto un pessimo lavoro». Vira al ribasso il petrolio dopo la fiammata degli ultimi giorni. #Finanza #Borse #mercati Vai su Facebook

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,77%); Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,77%); Borsa: Tokyo apre in rialzo, Nikkei +0,33%.

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,77%) - La Borsa di Tokyo consolida i guadagni nell'ultima seduta della settimana, spingendo l' indice di riferimento sui massimi in 5 mesi, in scia alla accelerazione del mercato azionario Usa, con l'attenzi ... Si legge su quotidiano.net

Borsa: Tokyo apre in rialzo, Nikkei +0,33% - Yen senza variazioni sul dollaro, debole sull’euro Apertura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo, che registra un incremento dello 0,33%, con l’indice Nikkei che si porta a 39. Come scrive msn.com