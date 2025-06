Borsa | Milano positiva con l' Europa corre Prysmian

La Borsa di Milano si accende di ottimismo, chiudendo con un progresso dello 0,99% e rafforzando il legame con i rialzi europei e americani. L'atmosfera positiva si fa sentire grazie alla tregua sui dazi annunciata da Donald Trump, che rende più sereni gli investitori. Tra le protagoniste, Prysmian vola del 5,6%, consolidando la sua posizione tra i titoli più performanti. Nel listino principale si mettono in evidenza…

La Borsa di Milano (+0,99%) chiude in netto rialzo, in linea con gli altri listini europei ed in scia con Wall Street. Sui mercati torna un clima positivo con la schiarita sugli accordi per i dazi annunciati da Donald Trump. A Piazza Affari brindano Prysmian (+5,6%), Stellantis (+4,6%) e Buzzi (+4,3%). Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 88 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,47%. Nel listino principale si mettono in mostra anche Ferrari (+4%), Iveco (+3,3%) e Pirelli (+2,8%). Positivo anche il settore del lusso con Cucinelli che guadagna il 2,3% e Moncler (+1,4%). Acquisti sulla gran parte delle banche mentre si guarda alle operazioni per il consolidamento del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano positiva con l'Europa, corre Prysmian

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

