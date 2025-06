Borsa | Milano positiva +0,4% Mediobanca tiene dopo piano 2028

La Borsa di Milano si conferma in fase positiva, trainata dall'ottimismo europeo. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,4%, con Iveco brillante (+3,6%) e Stellantis e Prysmian che si distaccano con oltre il 2% di crescita. Mediobanca, dopo aver presentato il piano al 2028, si ferma sotto l'1% a 19,7 euro, puntando a remunerare gli azionisti con 4,9 miliardi in tre anni. La stagione delle trimestrali si prospetta promettente per il listino italiano.

Nei primi scambi Piazza Affari conferma l'intonazione positiva insieme all'Europa: l'indice Ftse Mib sale dello 0,4%, con Iveco migliore tra i titoli principali in crescita del 3,6%. Bene anche Prysmian e Stellantis che salgono di oltre il 2%. Mediobanca cresce al di sotto del punto percentuale a 19,7 euro dopo il piano al 2028 con piazzetta Cuccia che stima di remunerare gli azionisti per 4,9 miliardi in 3 anni, di cui 4,5 miliardi in dividendi e il resto con un buyback. Generalmente calme le altre banche, con Monte dei Paschi che si muove attorno alla parità, in genere in terreno marginalmente negativo.

