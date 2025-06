Borsa | Milano cauta +0,2% con Leonardo e Mps bene Prysmian

A metà seduta, Piazza Affari conferma la sua cautela, rimanendo tra le più prudenti in Europa, anche se si distingue per alcune performance positive come Leonardo e MPS. Il mercato milanese, con l’indice Ftse Mib in aumento dello 0,2%, si muove in un contesto di ottimismo spinto dalla soluzione sui dazi Usa, mentre Parigi vola dell’1,3%. L’euro stabile a 1,172. Ma quali sono le prossime mosse che potrebbero dare impulsi decisivi?

Piazza Affari gira la boa di metà seduta confermandosi come la Borsa più cauta in Europa, dove i mercati sono spinti al rialzo soprattutto dalla schiarita sui dazi Usa. La Borsa di Milano sale infatti di poche frazioni (indice Ftse Mib +0,2%) con il listino di Parigi che cresce dell'1,3%, seguito da Francoforte e Amsterdam in aumento dello 0,8%, con Madrid e Londra in crescita dello 0,6%. L'euro resta in leggera crescita (+0,2%) a quota 1,172 contro il dollaro, mentre lo spread Btp-Bund ondeggia attorno agli 89 punti base, sempre sui livelli minimi dal 2010. Nel settore dell'energia il gas rimane debole (-2% a 33,3 euro al Megawattora), con il petrolio che sale dello 0,3% a 65,4 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano cauta (+0,2%) con Leonardo e Mps, bene Prysmian

La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

A Milano nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo migliore è quello di Prysmian che sale del 3,2%, con Ferrari in aumento di quasi due punti percentuali e Stellantis in aumento dell'1,7%.

Sul Ftse Mib (+0,0,8% a 39,351 punti) ancora in rialzo il settore della difesa con Leonardo in prima fila (+4%)