Borsa | l' Europa positiva dopo Wall Street Milano +0,40%

Le borse europee proseguono il loro slancio positivo, trainate dal buon andamento di Wall Street e da segnali di stabilità sui dazi americani. Con l'inflazione americana in linea con le aspettative e l'attenzione rivolta alle prossime decisioni della Fed, i mercati si preparano a un periodo di relativa serenità. L'indice Stoxx 600 registra un incremento dello 0,8%, mentre grandi capitali come Parigi, Francoforte e Madrid consolidano il loro trend. La giornata si prospetta ricca di opportunità e scenari interessanti per gli investitori.

Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio di Wall Street. Sui mercati torna un clima positivo con la schiarita sui dazi americani ed in vista delle decisioni sulle tariffe per il commercio con l'Europa. Sotto i riflettori l' inflazione americana in linea con le attese, che sarà uno degli elementi per le prossime decisioni della Fed. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,8%. Sale Parigi (+1,4%), Francoforte (+0,9%), Madrid (+0,8%), Londra (+0,5%) e Milano (+0,4%). La schiarita sul fronte del commercio spinge il settore del lusso (+1,5%) e le auto (+1,9%). In crescita le banche (+1,4%) e le assicurazioni (+0,6%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,40%

Trump minaccia l'Europa: «Dazi al 50% da giugno. Le trattative non portano a nulla» | Wall Street male in avvio, tonfo a Milano - Trump minaccia di imporre dazi del 50% sull'Europa da giugno, mentre le trattative risultano inconcludenti.

