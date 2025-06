Borsa | l' Europa parte positiva Londra +0,3%

I mercati azionari del Vecchio Continente aprono con il segno più, trainati da una performance positiva delle principali piazze finanziarie europee. Francoforte si distingue con un incremento dello 0,9%, seguita da Parigi e Amsterdam che consolidano i loro guadagni. Londra avvia la giornata con un +0,3%, confermando l’ottimismo degli investitori. Questa tendenza apre orizzonti promettenti per gli operatori e stimola speranze di ulteriori rialzi nel corso della settimana.

Mercati azionari del Vecchio continente in generale aumento: in apertura la Borsa migliore è quella di Francoforte, che sale dello 0,9%, seguita da Parigi in crescita dello 0,8%. Amsterdam è in aumento di mezzo punto percentuale, con Madrid in rialzo dello 0,4% e Londra dello 0,3%.

Borsa: l'Europa parte piatta, Londra -0,1% - I mercati azionari europei si presentano incerti all'apertura, con Madrid che segna un lieve guadagno dello 0,3%.

Borsa: l'Europa apre positiva, Francoforte +0,31%. Londra sale dello 0,18%. Parigi è invariata

Francoforte (+1,47%) e Milano (+1,45%) sono le migliori, seguite da Parigi (+1,24%), Madrid (+1,15%) e Londra (+0,44%)

Borsa: l'Europa accelera dopo Ifo Germania, Francoforte +2,15% - Allungano il passo le principali Borse europee dopo gli indici Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania migliori delle stime. Riporta msn.com