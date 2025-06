Borsa | l' Europa chiude in rialzo guarda ad accordi sui dazi

Le borse europee chiudono in forte rialzo, alimentate dall'ottimismo su potenziali accordi sui dazi e dal nuovo record di Wall Street. Un clima di fiducia si respira tra gli investitori, sebbene le tensioni geopolitiche, soprattutto in Medio Oriente, mantengano alta l'attenzione. Parigi, Francoforte e Londra registrano performance positive, dimostrando come il mercato sia pronto a sfruttare ogni opportunità di crescita, consolidando un trend che potrebbe riservare sorprese anche nelle prossime settimane.

