Borsa | l' Europa chiude in rialzo guarda ad accordi sui dazi

Le Borse europee chiudono in forte rialzo, alimentate dall’ottimismo di Wall Street che tocca nuovi record e dalla speranza di accordi sui dazi statunitensi. In un contesto di clima positivo, gli investitori guardano con cautela alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Parigi, Francoforte e Londra registrano performance importanti, delineando un quadro di fiducia e opportunità nel panorama finanziario internazionale. Questo scenario apre nuove prospettive per il mercato europeo, spingendo gli operatori a mantenere alta l’attenzione sugli sviluppi futuri.

Le Borse europee chiudono in rialzo, in scia con Wall Street che tocca nuovi record. Sui mercati si registra un clima positivo con la schiarita sugli accordi per i dazi decisi dagli Stati Uniti. Resta alta l'attenzione per le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Chiusura positiva per Parigi (+1,78%), Francoforte (+1,62%), Londra (+0,72%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude in rialzo, guarda ad accordi sui dazi

In questa notizia si parla di: rialzo - accordi - dazi - borsa

Borsa: l'Europa chiude in rialzo, guarda ad accordi sui dazi - Le borse europee chiudono in forte rialzo, alimentate dall'ottimismo su potenziali accordi sui dazi e dal nuovo record di Wall Street.

Le Borse di oggi, 27 giugno. Cina e Usa firmano accordo sui dazi: Piazze europee in rialzo Vai su X

L'attenzione dei mercati si sposta sul nodo dazi in vista della scadenza del 9 luglio - Segui la DIRETTA • MERCATI I battibecchi tra Trump e Powell sul dollaro di Gabriella Bruschi Vai su Facebook

Borsa: l'Europa chiude in rialzo, guarda ad accordi sui dazi; Borsa: l'Europa chiude in rialzo, guarda ad accordi sui dazi; Le Borse di oggi, 27 giugno. Dazi, Cina e Usa firmano l’accordo: “Con Ue entro 9 luglio”.

Borsa: l'Europa chiude in rialzo, guarda ad accordi sui dazi - Sui mercati si registra un clima positivo con la schiarita sugli accordi per i dazi decisi dagli Stati Uniti. Scrive msn.com

Borsa oggi 27 giugno: Europa tonica, Milano in rialzo con Prysmian e Ferrari, tiene Mediobanca dopo il piano – DIRETTA - Segui la DIRETTA • MERCATI Brio su attesa del taglio dei tassi e accordi sui dazi di Gabriel ... Riporta firstonline.info