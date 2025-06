Borsa | l' Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi bene Tokyo

Le borse asiatiche si mantengono stabili mentre gli investitori attendono chiarimenti sui dazi statunitensi. Tokyo brilla con il Nikkei 225 in progresso dell’1%, mentre Hong Kong e Seul mostrano segni di cautela. L’incertezza prevale anche sui mercati europei, lasciando spazio a un clima di attesa che potrebbe presto definire la direzione dei prossimi scambi. In questo scenario, la strategia degli investitori diventa più cruciale che mai.

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in tenuta in attesa che si chiarisca il quadro sui dazi statunitensi: bene Tokyo, il cui indice Nikkei 225 sale di un punto percentuale. In calo dello 0,4% il listino azionario di Hong Kong, con le Borse cinesi piatte. Fiacca Seul (-0,7%) e anche Sidney, che ha chiuso in ribasso dello 0,4%. Incerti i futures sull'avvio dei listini europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi, bene Tokyo

In questa notizia si parla di: attesa - dazi - bene - tokyo

Dazi, media: "Oggi la telefonata (tanto attesa) tra Trump e Xi Jinping" | La Casa Bianca vieta i viaggi negli Usa da dodici Paesi - In un clima di tensione globale, le ultime giornate sono contrassegnate da importanti sviluppi: tra la telefonata tanto attesa tra Trump e Xi Jinping, i divieti di viaggio imposti dalla Casa Bianca a dodici paesi e gli aumenti delle tariffe su acciaio e alluminio, le relazioni internazionali si fanno sempre più tese.

Borsa: l'Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi, bene Tokyo; Borsa: l'Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi, bene Tokyo; Borse asiatiche in rialzo in attesa dei colloqui Usa-Cina su dazi.

Borsa: l'Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi, bene Tokyo - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in tenuta in attesa che si chiarisca il quadro sui dazi statunitensi: bene Tokyo, il cui indice Nikkei 225 sale di un punto percentuale. Da msn.com

Dazi Usa, le Borse mondiali tentano il rimbalzo: vola Tokyo, bene Milano, Parigi e Francoforte - MSN - mentre alle 11 è atteso l’intervento del numero due della Bce Luis De Guindos all ... Scrive msn.com