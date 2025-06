Borsa | l' Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi bene Tokyo

I mercati asiatici si mantengono in equilibrio, attendendo con trepidazione chiarimenti sui dazi statunitensi. Tokyo brilla con il Nikkei 225 che avanza di un punto percentuale, mentre Hong Kong e le piazze cinesi mostrano segnali di stabilità o lieve calo. La cautela domina anche a Seul e Sidney, lasciando gli investitori in attesa di nuove indicazioni che potrebbero riformulare gli scenari globali. La seduta resta incerta, e l’attenzione si concentra sull’apertura europea, pronta a svelare nuove opportunità o sfide.

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in tenuta in attesa che si chiarisca il quadro sui dazi statunitensi: bene Tokyo, il cui indice Nikkei 225 sale di un punto percentuale. In calo dello 0,4% il listino azionario di Hong Kong, con le Borse cinesi piatte. Fiacca Seul (-0,7%) e anche Sidney, che ha chiuso in ribasso dello 0,4%. Incerti i futures sull'avvio dei listini europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi, bene Tokyo

In questa notizia si parla di: attesa - dazi - bene - tokyo

Dazi, media: "Oggi la telefonata (tanto attesa) tra Trump e Xi Jinping" | La Casa Bianca vieta i viaggi negli Usa da dodici Paesi - In un clima di tensione globale, le ultime giornate sono contrassegnate da importanti sviluppi: tra la telefonata tanto attesa tra Trump e Xi Jinping, i divieti di viaggio imposti dalla Casa Bianca a dodici paesi e gli aumenti delle tariffe su acciaio e alluminio, le relazioni internazionali si fanno sempre più tese.

Borsa: l'Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi, bene Tokyo; Borsa: l'Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi, bene Tokyo; Borse asiatiche in rialzo in attesa dei colloqui Usa-Cina su dazi.

Borsa: l'Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi, bene Tokyo - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in tenuta in attesa che si chiarisca il quadro sui dazi statunitensi: bene Tokyo, il cui indice Nikkei 225 sale di un punto percentuale. Secondo msn.com

Dazi Usa, le Borse mondiali tentano il rimbalzo: vola Tokyo, bene Milano, Parigi e Francoforte - MSN - mentre alle 11 è atteso l’intervento del numero due della Bce Luis De Guindos all ... Secondo msn.com