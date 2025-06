Borsa di studio Nino Lo Presti | consegnata agli studenti della scuola Umberto Boccioni di Gallico

Un momento di grande orgoglio e speranza per i giovani talenti, la consegna delle borse di studio Nino Lo Presti rappresenta un gesto di fiducia nel loro futuro. La cerimonia, svoltasi presso l’Istituto Comprensivo Orazio Lazzarino in Gallico, ha consolidato ancora una volta il ruolo fondamentale del networking tra scuola e associazioni. Un esempio di come l’educazione possa plasmare le menti di domani, alimentando sogni e ambizioni.

Assegnate le borse di studio Nino Lo Presti. La cerimonia si è tenuta presso la sede dell'istituto comprensivo Orazio Lazzarino in Gallico. La manifestazione realizzata da sempre in collaborazione tra l'associazione Protagonisti e la scuola media Umberto Boccioni, brillantemente presentata dalla.

