Borgo San Giacomo | Ghè ' na festa

Due weekend di festa a Borgo San Giacomo, frazione Motella, promettono emozioni indimenticabili! Dal magico evento Pellicano di venerdì 27 luglio al nostalgico TRL2000 di sabato 28 giugno, ogni sera sarà un tuffo tra musica, passato e divertimento. Il clou, il torneo di calcio 24 ore, trasformerà il paese in un palcoscenico di energia e passione. Non perdere questa celebrazione unica: ti aspettiamo per vivere insieme momenti speciali e condividere la vera essenza della comunità!

Due weekend di festa nel paese di Motella, frazione di Borgo San Giacomo. L'evento, che vede il culmine col famoso torneo di calcio 24 ore, avrà inizio venerdì 27 luglio con l'evento Pellicano. Serata successiva, sabato 28 giugno, con un tuffo negli anni passati con l’evento TRL2000. In queste. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: borgo - festa - giacomo - evento

Il borgo di Raggiolo a misura di bambino con la Festa del Gioco - Il borgo di Raggiolo si prepara a incantare grandi e piccini con la seconda edizione della Festa del Gioco.

22/6/25. Borgo Madonna. Nel programma delle manifestazioni per la festa della Madonna della Navicella, questa sera alle 20.45 in teatro parrocchiale proseguono gli eventi giubilari con la proiezione di un'opera teatrale sull'apparizione (30 minuti ) presentat Vai su Facebook

Borgo San Giacomo: Ghè 'Na Festa; 17ª Festa del Ringraziamento a Borgo San Giacomo: un weekend di tradizione e divertimento; Borgo San Giacomo: Festa del Ringraziamento.

Borgo San Giacomo: Ghè 'na festa - L'evento, che vede il culmine col famoso torneo di calcio 24 ore, avrà inizio venerdì 27 luglio con l'evento Pellicano. Si legge su bresciatoday.it

Al parco San Giacomo in Borgo Roma si parte in "quinta" per fare festa - Verona Oggi - Al parco San Giacomo in Borgo Roma si parte in “quinta” per fare festa all’estate: un palcoscenico a cielo aperto ... veronaoggi.it scrive